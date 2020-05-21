İngiltere'de 20 dakikada sonuçlanan korona virüs testi denemeleri başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'de 20 dakikada sonuçlanan korona virüs testi denemeleri başladı

İngiltere Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada korona virüs vakalarının 20 dakikada tespitini sağlayan yeni bir testin denemesine başlandığını duyurdu.

İngiltere'de 20 dakikada sonuçlanan korona virüs testi denemeleri başladı
21.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:00

İngiltere Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada korona virüs vakalarının 20 dakikada tespitini sağlayan yeni bir testin denemesine başlandığını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere'de test ve aşı çalışmaları devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada korona virüs vakalarının hızlı tespiti için 20 dakikada sonuç veren bir testin denemelerine başlandığını duyurdu. Bakanlık, geliştirilen yeni test sayesinde alınan örneklerin laboratuvara gönderilmeden sahada sonuçlanacağını aktardı. Sağlık Bakanlığı, yeni testin 20 dakikada sonuç vermesi sayesinde vakaların hızlıca tespit edilmesini ve karantina altına alınmasını amaçlıyor. Bakanlık, hızlı sonuçlar sayesinde salgının yayılmasını engellemeyi planlarken, testin sürüntü yolu ile uygulanacağını belirtti. Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada klinik testlerde başarılı olduklarını ve 6 haftalık pilot uygulama aşamasına geçtiklerini aktardı. Hancock, pilot uygulama aşamasının bugün Hampshire'da başlanacağını açıkladı. Bakan Hancock, pilot aşamaya her yaştan 4 bin kişinin katılacağını açıklarken, testin başarılı olması halinde en kısa sürede tüm ülkeye yayılmasını planladıklarını ifade etti. Sağlık Bakanı, "Testin etkinliğini çok yakından izleyeceğiz ve eğer işe yararsa mümkün olan en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gelecek haftadan itibaren bunları aşamalı olarak uygulamaya başlayacağız. İlk başta sağlık ve bakım personeline, hastalara ve sakinlere" ifadelerini kullandı.

Bakan Hancock, "Yenilikçi bilim ile çalışmanın her zaman riski vardır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı, ayrıca hükümetin İsviçreli Roche şirketi ve ABD'li Abbott Labs firmasından 10 milyon antikor testi için sözleşme imzaladığını açıkladı.

İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 250 bin 908'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 42'ye ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı Haber
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan Anlaşmadan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan Anlaşmadan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ersin Korkut Hatice Çarpar Orhan Gencebay
Spor Neymar Hasan Şaş Metin Oktay Lionel Messi Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İngiltere'de 20 dakikada sonuçlanan korona virüs testi denemeleri başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 00:01:01. #1.14#
title