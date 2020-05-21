İngiltere'de 20 dakikada sonuçlanan korona virüs testi denemeleri başladı
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İngiltere'de 20 dakikada sonuçlanan korona virüs testi denemeleri başladı

İngiltere Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada korona virüs vakalarının 20 dakikada tespitini sağlayan yeni bir testin denemesine başlandığını duyurdu.

İngiltere'de 20 dakikada sonuçlanan korona virüs testi denemeleri başladı
21.05.2020 23:46 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:46

İngiltere Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada korona virüs vakalarının 20 dakikada tespitini sağlayan yeni bir testin denemesine başlandığını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere'de test ve aşı çalışmaları devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada korona virüs vakalarının hızlı tespiti için 20 dakikada sonuç veren bir testin denemelerine başlandığını duyurdu. Bakanlık, geliştirilen yeni test sayesinde alınan örneklerin laboratuvara gönderilmeden sahada sonuçlanacağını aktardı. Sağlık Bakanlığı, yeni testin 20 dakikada sonuç vermesi sayesinde vakaların hızlıca tespit edilmesini ve karantina altına alınmasını amaçlıyor. Bakanlık, hızlı sonuçlar sayesinde salgının yayılmasını engellemeyi planlarken, testin sürüntü yolu ile uygulanacağını belirtti. Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada klinik testlerde başarılı olduklarını ve 6 haftalık pilot uygulama aşamasına geçtiklerini aktardı. Hancock, pilot uygulama aşamasının bugün Hampshire'da başlanacağını açıkladı. Bakan Hancock, pilot aşamaya her yaştan 4 bin kişinin katılacağını açıklarken, testin başarılı olması halinde en kısa sürede tüm ülkeye yayılmasını planladıklarını ifade etti. Sağlık Bakanı, "Testin etkinliğini çok yakından izleyeceğiz ve eğer işe yararsa mümkün olan en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gelecek haftadan itibaren bunları aşamalı olarak uygulamaya başlayacağız. İlk başta sağlık ve bakım personeline, hastalara ve sakinlere" ifadelerini kullandı.

Bakan Hancock, "Yenilikçi bilim ile çalışmanın her zaman riski vardır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı, ayrıca hükümetin İsviçreli Roche şirketi ve ABD'li Abbott Labs firmasından 10 milyon antikor testi için sözleşme imzaladığını açıkladı.

İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 250 bin 908'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 42'ye ulaştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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