İngiltere'de 2 kişide Kovid-19'un yeni varyantı görüldü - Haberler
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İngiltere'de 2 kişide Kovid-19'un yeni varyantı görüldü

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
İngiltere'de 2 kişide Kovid-19'un yeni varyantı görüldü

İngiltere'de iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı tespit edildi.

İngiltere'de iki kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı tespit edildi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, yaptığı açıklamada 2 kişinin hane halkıyla karantinaya alındıklarını belirtti.

İki vakanın "bağlantılı" olduğunu aktaran Javid, vakaların görüldüğü Chelmsford ve Nottingham'da toplu testler yapılacağını bildirdi.

Öte yandan Javid, pazar günü sabah saat 04.00'ten itibaren seyahatle ilgili "kırmızı listeye" Angola, Mozambik, Malavi ve Zambiya'nın da ekleneceğini duyurdu.

Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Sağlık Bakanı, Başbakan Boris Johnson'ın bugün ilgili sağlık yetkileriyle önlemlere ilişkin basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Yeni vakaların Kovid-19 salgınının sona ermekten çok uzak olduğunun gerçek bir hatırlatıcısı olduğuna dikkati çeken Javid herkesi aşı olmaya çağırdı.

Javid, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceğini ve mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceğini belirtmişti.

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AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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