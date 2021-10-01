İngiltere'de 18 yaş altına 'botoks' ve 'dudak dolgusu' yasaklandı - Haberler
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İngiltere'de 18 yaş altına "botoks" ve "dudak dolgusu" yasaklandı

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
İngiltere'de 18 yaş altına

İngiltere'de 18 yaş altındakilere kozmetik nedenlerle botoks ve dudak dolgusu uygulaması yasaklandı.

İngiltere'de 18 yaş altındakilere kozmetik nedenlerle botoks ve dudak dolgusu uygulaması yasaklandı.

Ülkede, bugünden itibaren geçerli olacak yasayla gençlerin korunması amaçlanıyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, yasaya uyulmamasının cezai kovuşturma ve sınırsız para cezasıyla sonuçlanabileceğini bildirdi.

Öte yandan, tıbbi ihtiyaç durumunda bu kişilere botoks ve dudak dolgusu yapılabilecek.

Söz konusu yasa, İngiltere dışından gelenler veya 18 yaşından büyük birinin iznine muhtaç kişileri de kapsıyor.

İngiltere'de yeni mevzuat yürürlüğe girmeden önce 18 yaş altındaki gençlere, yaşları kontrol edilmeden botoks tarzı işlemler ve cilt içi dolgu maddeleri uygulanabiliyordu.

Hükümet, geçen yıl ülkede 18 yaş altındakilere 41 bin botoks tarzı uygulamanın yapıldığı tahmininde bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir analiz de 2017'de 18 yaş altı gençlere 29 bin 300 kadar cilt içi dolgu uygulaması yapıldığını gösteriyor.

Galler ve İskoçya'da da mevzuatla ilgili güncellemelerin yakın gelecekte yapılması beklenirken Kuzey İrlanda'nın herhangi bir değişiklik planı bulunmuyor.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: İngiltere'de 18 yaş altına 'botoks' ve 'dudak dolgusu' yasaklandı - Haberler
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