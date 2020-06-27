İngiltere'de 16 katlı apartmanda yangın paniği -2
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İngiltere'de 16 katlı apartmanda yangın paniği -2

"EKİPLER YANGININ DAHA FAZLA YAYILMASINI ENGELLEDİ"İngiltere'nin Kennington semtindeki Otto Caddesi'nde 16 katlı bir apartmanda çıkan yangınla ilgili itfaiyenin yaptığı açıklamada, yangına 8 itfaiye aracı ve 60 görevli ile müdahale edildiği ifade edildi.

İngiltere'de 16 katlı apartmanda yangın paniği -2
27.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:35

"EKİPLER YANGININ DAHA FAZLA YAYILMASINI ENGELLEDİ"

İngiltere'nin Kennington semtindeki Otto Caddesi'nde 16 katlı bir apartmanda çıkan yangınla ilgili itfaiyenin yaptığı açıklamada, yangına 8 itfaiye aracı ve 60 görevli ile müdahale edildiği ifade edildi. Ayrıca, olay yerinde bulunan bir itfaiye yetkilisi yangınla ilgili "İtfaiye görevlileri apartmandaki yangını kontrol altına almak için son derece iyi çalıştı. Birinci kattaki dairenin tamamı yangında zarar gördü, ancak ekipler yangının daha fazla yayılmasını engelledi" ifadelerini kullandı.Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.


Kaynak: DHA

Manşet

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