İngiltere'de 13 kadını öldüren seri katil Sutcliffe öldü
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İngiltere'de 13 kadını öldüren seri katil Sutcliffe öldü

13.11.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:47
İngiltere'de 13 kadını öldüren seri katil Sutcliffe öldü

İngiltere Cezaevi Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Yorkshire Ripper" olarak bilinen İngiltere'de 13 kadını öldüren seri katil Peter Sutcliffe hayatını kaybetti.

İngiltere Cezaevi Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Yorkshire Ripper" olarak bilinen İngiltere'de 13 kadını öldüren seri katil Peter Sutcliffe hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sutcliffe'ın korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen henüz kesin ölüm nedeni bilinmiyor.

İngiltere'de 13 kadını öldüren seri katil Peter Sutcliffe, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İngiltere Cezaevi Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Yorkshire Ripper" olarak bilinen 74 yaşındaki İngiliz seri katil Peter Sutcliffe'in, sağlık sorunları ve korona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Sutcliffe'in ölüm nedenine dair soruşturma, Adli Tıp görevlileri tarafından yürütülecek.

Seri katil Peter Sutcliffe, İngiltere'de 1975 ve 1980 yılları arasında 13 kadını öldürmesinin ardından "Yorkshire Ripper" takma adını almıştı. Sutcliffe, 1981 yılında yakalanmasının ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı, fakat sağlık sorunları nedeniyle Broadmoor hastanesine kaldırılmıştı. Sutcliffe, 2016 yılında sağlık durumunun tutukluluğuna engel olmadığı raporunu almasının ardından Frankland cezaevine gönderilmişti.

(İHA)

İngiltere'de 13 kadını öldüren seri katil Sutcliffe öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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