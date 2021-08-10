İngiltere'de 12 Mart'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı
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İngiltere'de 12 Mart'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı

İngiltere'de 12 Mart'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 130 bin 503'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 130 bin 503'e yükseldi. Ülkede 12 Mart'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 510 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 117 bin 540'a ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 146 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 130 bin 503'e yükseldi. 12 Mart'ta 175 ölümün kaydedilmesinden bu yana en yüksek günlük can kabı sayısına ulaşıldı.

Yetişkin nüfusun yüzde 75'i tamamen aşılandı

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 32 bin 250 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 47 milyon 91 bin 889 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 137 bin 28 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 39 milyon 688 bin 566 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 89'una aşının ilk dozu, yüzde 75'ine ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.

Üçüncü doz ek aşılama Eylül ayında başlayacak

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, eylül ayının başında klinik olarak savunmasız kişilere üçüncü doz destekleyici Covid-19 aşılarının uygulanmasının planlandığını açıkladı. Javid, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) kesin kararını bekleyeceğini ifade ederek, özellikle 50 yaş üzerindeki kişilere Covid-19 aşısı ile aynı anda grip aşısı uygulanmasını istediğini belirtti. Javid, hastaneye yatışların büyük ölçüde azaldığını ve bunun aşı programının başarısına işaret ettiğini açıkladı.

İki doz aşı yeterli

Oxford-AstraZeneca Aşı Grubu Başkanı Andrew Pollard ise, şu anda İngiltere'nin paniğe kapılması için bir neden olmadığını belirterek, iki doz aşılamanın Covid-19'a karşı gerekli korumayı sağladığını söyledi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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