İngiltere'de 11 yaşında bir çocuk karantinada vuruldu

İngiltere'de Cuma akşamı polis 11 yaşındaki bir çocuğun vurulduğu ihbarını aldı.

İngiltere'de Cuma akşamı polis 11 yaşındaki bir çocuğun vurulduğu ihbarını aldı. Adrese giden polis, çocukla birlikte 40 yaşlarında bir adamın da yaralandığını gördü.

Londra polisi iki yaralıyı hastaneye kaldırırken olayı araştıran polis, şüphelileri arıyor. Polis yaptığı açıklamada "Bir polis helikopteriyle yaralıları hastaneye kaldırdık, bu aşamada herhangi bir şüpheli tespit edilemedi" denildi.

Kaynak: DHA