İngiltere'de 11 yaşında bir çocuk karantinada vuruldu
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İngiltere'de 11 yaşında bir çocuk karantinada vuruldu

İngiltere'de 11 yaşında bir çocuk karantinada vuruldu
02.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:08

İngiltere'de Cuma akşamı polis 11 yaşındaki bir çocuğun vurulduğu ihbarını aldı.

İngiltere'de Cuma akşamı polis 11 yaşındaki bir çocuğun vurulduğu ihbarını aldı.  Adrese giden polis, çocukla birlikte 40 yaşlarında bir adamın da yaralandığını gördü.  

Londra polisi iki yaralıyı hastaneye kaldırırken olayı araştıran polis, şüphelileri arıyor. Polis yaptığı açıklamada "Bir polis helikopteriyle yaralıları hastaneye kaldırdık, bu aşamada herhangi bir şüpheli tespit edilemedi" denildi.   


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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