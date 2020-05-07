İngiltere'de 100 yaşındaki Dabirul oruçlu haliyle 'koronavirüs' bağışı topluyor
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İngiltere'de 100 yaşındaki Dabirul oruçlu haliyle 'koronavirüs' bağışı topluyor

İngiltere'de 100 yaşındaki Dabirul oruçlu haliyle 'koronavirüs' bağışı topluyor
07.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:59

İngiltere'de sağlık çalışanları için bağış toplayan Yüzbaşı Tom Moore'dan ilham alan 100 yaşındaki Dabirul Islam Choudhury adlı Müslüman adam oruçlu haliyle koronavirüs (Covid-19) hastaları için 70 bin sterlinden (625 bin 594 TL) fazla bağış topladı.

İngiltere'de sağlık çalışanları için bağış toplayan Yüzbaşı Tom Moore'dan ilham alan 100 yaşındaki Dabirul Islam Choudhury adlı Müslüman adam oruçlu haliyle koronavirüs (Covid-19) hastaları için 70 bin sterlinden (625 bin 594 TL) fazla bağış topladı.

İngiltere'de korovirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ve dar gelirlilere destek olmak için 100. yaş günü anısına kampanya başlatan ve evinin arka bahçesindeki 25 m'lik mesafede 100 tur atan savaş gazisi Tom Moore'un ardından benzer bir kampanya da 100 yaşındaki Dabirul Islam Choudhury'dan geldi. İngiltere'de yaşayan Dabirul Islam Choudhury adlı Müslüman adam Ramazan ayı nedeniyle tutulan oruçlu haliyle evinin bahçesinde tur atarak hem İngiltere'de hem de Bangladeş'te koronavirüsten etkilenenler için bağış topluyor.

RAMAZAN BOYUNCA BAĞIŞ TOPLAMAYA DEVAM EDECEK

O zamandan beri Choudhury'nin 'JustGiving (SadeceBağış)' sayfası İngiliz-Bangladeşli televizyon yayıncısı Channel S. tarafından yönetilen Razaman Aile Yardımları (Ramadan Family Commitment -RFC) koronavirüs krizi girişimi için 70 bin sterlinden (625 bin 594 TL) fazla bağış topladı.

YÜZBAŞI MOORE 280 MİLYON TL TOPLAMIŞTI

Savaş gazisi Yüzbaşı Tom Moore, 100'üncü doğum gün nedeniyle bahçesinde yürüteciyle birlikte 100 tur atacağını ilan etmişti. Bu kampanyasının amacı ise, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için yaklaşık 8 bin 700 (1000 Sterlin) lira toplayabilmekti. Yüzbaşı Tom'un bu kampanyası bir anda çığ gibi büyüdü ve yaklaşık 280 milyon lira (30 milyon sterlin) yardım bağışı toplamıştı.


Kaynak: DHA

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