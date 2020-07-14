İngiltere'de 100 binden fazla "modern köle" var
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İngiltere'de 100 binden fazla "modern köle" var

İngiltere'de "modern köle" sayısının 100 binin üzerinde olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

İngiltere'de 100 binden fazla
14.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:55

İngiltere'de "modern köle" sayısının 100 binin üzerinde olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Uluslararası sözleşmelerle yasaklanan kölelik, günümüzde yeni formlarıyla karşımıza çıkarken, Sosyal Adalet Merkezinin (CSJ) yayımladığı kölelikle mücadele başlıklı rapor, İngiltere'de "modern zaman köleliğinin" yaygın hale geldiğini ortaya koydu.

CSJ'nin raporunda modern kölelik, "insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma, borç esareti, cinsel istismar, çocukların satılması ve istismarı ile köleliğin kendisi" olarak tanımlandı.

Raporda, İngiltere'de emniyet güçlerinin 2019'da 5 bin 144 modern kölelik suçuna ilişkin işlem yaptığı, bu oranın bir önceki yıla göre yüzde 51 artış anlamına geldiği vurgulandı.

Modern kölelerin sayısının düşünülenden çok daha yüksek olduğu, son 5 yılda yüzde 119'luk artış gösterdiği belirtilen raporda, İngiltere'de 100 binin üzerinde modern köle bulunduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, İngilizlerin modern köleliğe ilişkin farkındalığının ölçüldüğü bir ankete de yer verildi.

Ankette, katılımcıların yüzde 68'i, modern köleliği politikacıların çözmesi gereken en önemli sorun olarak gördüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek bir ekonomik krizin modern kölelik şartlarını ve insan ticaretini artırabileceğine de dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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