İngiltere'de 10 Covid hastasından 7'si uzun Covid etkisi altında
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İngiltere'de 10 Covid hastasından 7'si uzun Covid etkisi altında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İngiltere'de 10 Covid hastasından 7'si uzun Covid etkisi altında

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların, uzun vadeli sağlık durumunu araştıran Taburcu Sonrası Covid-19 (Phosp-Covid) araştırmasında, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 10 hastadan 7'sinin 5 ay sonra hala tam olarak iyileşemediği belirtildi.

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların, uzun vadeli sağlık durumunu araştıran Taburcu Sonrası Covid-19 (Phosp-Covid) araştırmasında, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 10 hastadan 7'sinin 5 ay sonra hala tam olarak iyileşemediği belirtildi.

İngiltere'de Leicester NHS Trust Üniversite Hastaneleri'nden uzmanlar tarafından yönetilen Taburcu Sonrası Covid-19 araştırması (Phosp-Covid), Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların sağlıkları üzerindeki uzun vadeli etkisini anlamayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Phosp-Covid araştırması 2020'nin Mart ve Kasım ayları arasında taburcu edilen bin 77 kişinin sağlık durumunu takipte kaldı. Ayrıca bu kişilerin, yoğun bakım hastalarından hastaneyi sadece birkaç saatliğine ziyaret edenleri de kapsadığı belirtildi. Araştırmalar, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 10 hastadan 7'sinin 5 ay sonra hala tam olarak iyileşemediğini ve semptomlarına göre 4 farklı kategoriye ayrıldığını gösteriyor.

5 ay sonra hastaların bildirdikleri en yaygın 10 semptom; kas ağrısı, yorgunluk, fiziksel yavaşlama, bozulmuş uyku kalitesi, eklem ağrısı veya şişlik, uzuvlarda güçsüzlük, nefes darlığı, ağrı, kısa süreli hafıza kaybı ve yavaş düşünme olarak yer aldı. Ayrıca hastaların 4'te birinden fazlasının aynı zamanda klinik olarak önemli anksiyete ve depresyon semptomlarına  ve yüzde 12'sinin de travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) semptomlarına sahip olduğu ifade edildi.

Araştırmanın henüz hakem denetiminden geçmediği de ifade edilirken; araştırmada hastaların zihinsel ve fiziksel bozukluklarına göre genel olarak 4 farlı gruptan birine girdiği bulundu. Çok şiddetli zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları olanlar hastaların yüzde 17'sini, ciddi engeli olanlar yüzde 21'ini, hafif engeli olanlar yüzde 46'sını, beyin sisi ve orta derecede engeli olan 4'üncü grubun da hastaların yüzde 17'sini oluşturduğu belirtildi.

Orta yaşlı beyaz kadınların özellikle de obez ve tip 2 diyabet, kalp, veya akciğer hastalığı gibi önceden var olan rahatsızlıkları varsa genellikle ilk 2 kategoriye girme olasılıkları olduğu belirtildi. En hafif semptomları devam eden kişiler arasında genellikle 70 yaş üstü ve 40 yaşın altındaki kişilerin yer aldığı ve bunun nedeninin şu an belirsiz olduğu belirtildi. Ancak, sağlıklı vücut kitle indeksi olan yaşlı erkeklerin beyin sisi geliştirme olasılığının en yüksek olduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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