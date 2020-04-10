İngiltere'de 1 milyon 860 bin sterlinlik korona dolandırıcılığı İngiltere'de 1 milyon 860 bin sterlinlik korona virüs dolandırıcılığı yapıldı.

İngiltere'de 1 milyon 860 bin sterlinlik korona virüs dolandırıcılığı yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırarak sürerken, İngiltere'de dolandırıcılar 1 milyon 860 bin sterlin değerinde korona virüs dolandırıcılığı gerçekleştirdi. İngiliz polisi, ülkedeki çok sayıda kurumun ve kişinin internet siteleri üzerinden korona virüs dolandırıcılığına maruz kaldığını, dolandırılan kurum ve kişilerin sahte alışveriş nedeniyle kaybettikleri toplam paranın 1 milyon 860 bin sterlinden fazla olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, yaptıkları incelemeler neticesinde korona virüs salgını krizini fırsata çevirmek isteyen Batı Afrika'da bulunan bazı çetelerin geçtiğimiz ay yüzlerce sahte internet sitesi kurduklarını açıklarken, bu sahte siteler ile toplu alışveriş yapmak isteyen işletmeler, hastaneler, huzurevleri ve kişilerin dolandırıldığını duyurdu. Araştırmacılar, dolandırıcılığın büyük kısmının var olmayan dezenfektan ve maske satışı olarak gerçekleştiğini ifade ederken, kurumların ve kişilerin korona virüs salgını nedeni ile panik halinde bu sitelere yöneldiğini ve tuzağa düştüklerini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA