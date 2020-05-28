İngiltere'de 1 Haziran'dan itibaren 6 kişilik gruplar bir araya gelebilecek
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İngiltere'de 1 Haziran'dan itibaren 6 kişilik gruplar bir araya gelebilecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6 kişilik grupların pazartesi gününden itibaren dışarıda toplanabileceğini duyurdu.

İngiltere'de 1 Haziran'dan itibaren 6 kişilik gruplar bir araya gelebilecek
28.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:07

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6 kişilik grupların pazartesi gününden itibaren dışarıda toplanabileceğini duyurdu.

Avrupa'da birçok ülke korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri gevşetmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı açıklamada pazartesi gününden itibaren 6 kişilik grupların 2 metrelik mesafeyi korumak koşulu ile bahçelerde ve açık alanlarda bir araya gelebileceğini duyurdu. Başbakan Johnson, geçtiğimi haftalarda kısıtlamaların gevşetilmesinin 5 koşula bağlı olduğunu dile getirmişti. Başbakan Johnson, bugün 5 koşulun yerine getirildiğini ifade ederek, "Bu nedenle ailelerin ve arkadaşların sevdikleriyle buluşmaya başlayabilir" dedi.

Başbakan Johnson, vatandaşlara hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. İngiltere hükümetinin Baş Tıbbi Danışmanı Prof. Chris Whitty, yaptığı açıklamada vatandaşların sosyal mesafeye devam etmesini ve ellerini yıkamasının önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan İskoçya'da iki farklı haneden kişinin Cuma gününden itibaren dışarıda buluşabilmesine izin verildi. Kuzey İrlanda'da ise 8 Haziran'dan itibaren 10 kişilik açık hava düğünlerine izin verilebilir.

İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 269 bin 127'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 837'ye ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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