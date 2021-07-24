İngiltere'de 1 haftada 25 kişi boğularak hayatını kaybetti

İngiltere'de son 1 haftada sıcak havalardan bunalarak suda serinlemek isteyen 25 kişi boğularak hayatını kaybetti.

İngiltere'de son 1 haftada sıcak havalardan bunalarak suda serinlemek isteyen 25 kişi boğularak hayatını kaybetti. Can kayıplarının 17'si 17-20 Temmuz arasında kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık'ın farklı bölgelerinde yılın en yüksek hava sıcaklığına ulaşıldı. Hafta boyunca seyreden yüksek sıcaklıkların ardından 25 kişi serinlemek için girdiği suda boğularak yaşamını yitirdi. Acil servisler, yaz tatilleri döneminde daha fazla ölüm ya da ciddi olayların yaşanabileceği konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Salı günü Londra'nın batısındaki Heathrow Havalimanı'nda kaydedilen 32.2 derece sıcaklık ile İngiltere'de yılın en yüksek sıcaklığına ulaşıldı. Perşembe günü ise hava sıcaklığı Derbyshire'da 31.1, Kuzey İrlanda'da bulunan Armagh'da 31.4, Galler'de 31.2 ve İskoçya'da 29 dereceye ulaştı. Armagh'ta Perşembe günü öğleden sonra ulaşılan 31.4 derece, Kuzey İrlanda'da bugüne kadar ulaşılan en yüksek sıcaklık oldu. İskoçya ve Galler'de ise Perşembe günü yılın en sıcaklığına ulaşıldı. İngiltere'de, Cornwall, Yorkshire, Manchester, Cumbria, County Durham, Merseyside, Cheshire, Derbyshire, Hertforshire, West Sussex, Devon, Lancashire ve New Castle bölgelerinde suda boğulma vakaları kaydedildi. Ölümler arasında 13 yaşında bir kız ve bir erkek çocuğu da dahil olmak üzere çok sayıda genç olduğu belirtildi.

Ölümlerin 17'si yalnızca 3 gün içinde kaydedildi

İngiltere'de boğulma önleme yardım kuruluşu olan Royal Life Saving Society, yalnızca 17 Temmuz ile 20 Temmuz arasında bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen 17 kişinin suda boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Royal Life Saving Society Direktörü Lee Heard, konuya dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü öncesinde uyarıda bulundu. Heard, "Birleşik Krallık'ın güzel sularında serinlemenin ne kadar cazip olduğunun farkında olsak da her yıl trajik bir şekilde can alan tehlikeler nedeniyle halkı suya girerken dikkatli olmaya çağırıyoruz. Hava sıcaklığı ile su sıcaklığı arasındaki fark en güçlü yüzücüleri bile şoka uğratabilir. Bu, sessiz, görünmez ve ölümcüldür" diyerek yüzücüleri dikkatli olmaya çağırdı. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı