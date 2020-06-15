İngiltere, darp edilen aşırı sağcıyı kurtaran siyahi protestocuyu konuşuyor
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İngiltere, darp edilen aşırı sağcıyı kurtaran siyahi protestocuyu konuşuyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki protesto sırasında darp edilen ve kanlar içinde kalan aşırı sağcıyı kurtaran siyahi protestocu, ülke gündemine oturdu.

İngiltere, darp edilen aşırı sağcıyı kurtaran siyahi protestocuyu konuşuyor
15.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:38

İngiltere'nin başkenti Londra'daki protesto sırasında darp edilen ve kanlar içinde kalan aşırı sağcıyı kurtaran siyahi protestocu, ülke gündemine oturdu. İngiliz medyasının konuştuğu siyahi Patrick Hutchinson yaptığı açıklamada, "Siyaha karşı beyaz değil, ırkçılara karşı herkes" dedi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar birçok ülkede devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da cumartesi günü gerçekleştirilen protestolarda ırkçılık karşıtı ile ile heykellere zarar verilmesini engellemek istediklerini iddia eden aşırı sağcılar karşı karşıya gelmişti. Çıkan arbedede aşırı sağcı gruptan bir kişi öldüresiye dövüldü. Yere düşen ve yüzü kan içinde kalan adamı, araya giren siyahi Patrick Hutchinson sırtına alarak kurtardı. Hutchinson, aşırı sağcı protestocuyu güvenli bir bölgeye taşıyarak öldürülmekten kurtardı. Yaşanan olayın ardından siyahi adam ülkede herkesin takdirini toplarken o anların görüntüleri İngiltere gündeminde viral oldu.

"Birinin öldürülmesini önledik"

Olay anına dair detayları BBC'ye anlatan Hutchinson yardımları olmadan durumun "iyi sonlanmayacağını" belirtti. "Onu sırtıma aldım ve yürüdüm" dedi. Hutchinson, Waterloo istasyonu yakınlarında darp anını görünce arkadaşlarıyla birlikte olduğunu ifade etti. İnsanların olay yerinden ayrılırken hala adama vurmaya çalıştıklarını ifade eden Hutchinson, "Düşünmedim. Sadece yerde bir insan olduğunu düşünüyordum. Müdahale etmemiş olsak iyi bitmeyecekti" diye konuştu. "Güvende olmak dışında aklımda başka hiçbir düşüncem yoktu" diyen siyahi Hutchinson, "Yapmamız gerekeni yaptık. Birinin öldürülmesini önledik" ifadelerini kullandı.

"Siyaha karşı beyaz değil, ırkçılara karşı herkes"

Hutchinson Channel 4'a verdiği röportajda, "Siyaha karşı beyaz değil, ırkçılara karşı herkes" ifadelerini kullandı. Hutchinson, "George Floyd öldürüldüğünde etrafta duran 3 polis memuru bugün benim yaptığımı yapıp meslektaşlarını engellemiş olsaydı George Floyd belki bugün hayatta olacaktı" dedi. Hutchinson ayrıca, "Sadece hepimiz için eşitlik istiyorum. Şu anda teraziler haksız şekilde dengeleniyor. Çocuklarım ve torunlarım için adil olmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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