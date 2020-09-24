İngiltere, Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere, Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

24.09.2020 20:25 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:28
İngiltere, Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vaka oranını düşük tutmak için "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinde" değişikliğe gidildiği bildirildi.

Buna göre, son 1 ayda vaka sayıları artan Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan cumartesi günü saat 04.00'ten itibaren ülkeye gelecek kişilerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerekecek.

Açıklamada, İngiltere'ye ulaşanlardan yolcu formlarının talep edileceği bildirilirken, formu görevlilere teslim etmeyenlere 100 sterlin para cezası kesileceği uyarısında da bulunuldu.

- Türkiye "güvenli ülkeler" listesinde yer alıyor

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina şartının uygulanacağını açıklamıştı.

İngiltere, daha önce İspanya, Fransa, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve İsviçre'yi de "güvenli ülkeler" listesinden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenler için karantina zorunluluğu bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Halife Hafter Volkan Bozkır Muharrem İnce
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Aleyna Tilki Aytaç Ağırlar
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Uefa Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere, Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 20:43:13. #1.15#
title