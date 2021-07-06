İngiltere, Danimarka Hazırlıklarını Sürdürüyor
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İngiltere, Danimarka Hazırlıklarını Sürdürüyor

Dugout - Haberler | Spor

İngiltere takımı Danimarka ile karşılaşacakları yarı final maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. EURO 2020 çeyrek finalinde Ukrayna'yı geçen İngiltere, yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu. İngilizler, rakibini elemesi halinde adını 55 yıl sonra ilk kez bir büyük turnuvada adını finale yazdıracak.

İngiltere takımı Danimarka ile karşılaşacakları yarı final maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. EURO 2020 çeyrek finalinde Ukrayna'yı geçen İngiltere, yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu. İngilizler, rakibini elemesi halinde adını 55 yıl sonra ilk kez bir büyük turnuvada adını finale yazdıracak.

İngiltere, Danimarka Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kaynak: Dugout

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