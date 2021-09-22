İngiltere, 'Covishield' aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere, "Covishield" aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacak

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere,

İngiltere'nin, Hindistan'da "Covishield" adıyla üretilen AstraZeneca aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacağı bildirildi.

İngiltere'nin, Hindistan'da "Covishield" adıyla üretilen Astrazeneca aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacağı bildirildi.

İngilliz hükümeti uluslararası seyahat rehberinde değişikliğe giderek Hindistan Serum Enstitüsünce "Covishield" adıyla üretilen AstraZeneca aşısını uluslararası seyahatlerde tanıma kararı aldı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) aşı kartları kabul edilen ülkelerde Covishield'in 2 dozunu yaptıranlar İngiltere'deki 10 günlük bireysel karantinadan muaf tutulacak.

Rehberde aşı kartları kabul edilen ülkeler, Avrupa Birliği(AB), ABD, Avustralya, Antigua Barbuda, Barbados, Bahreyn, Brunei Sultanlığı, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, İsrail, Japonya, Kuveyt, Malezya, Yeni Zelenda, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıralandı.

Ülkedeki yeni kurallara göre, aşı kartı tanınmayan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca belirtikleri adreslerde bireysel karantinada kalması ve karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırması gerekiyor.

İngiltere'nin halkın çoğunluğu Covishield'le aşılanan Hindistan'ın aşı kartını tanımaması iki ülke arasında tartışmalara neden olmuştu.

Hindistan aşı kartlarını tanımayan İngiltere'ye tepki göstermişti

Hindistan, İngiltere'nin, bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarının Kovid-19 aşı kartlarını tanımama kararına tepki göstermişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Sekreter Harsh Vardhan Shringla, geçen hafta açıklanan ve ekimde yürürlüğe girecek söz konusu kuralın çözüme kavuşturulmaması durumunda, "karşılıklı önlemler almak" zorunda kalabileceklerini belirtmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da yaptığı açıklamada, konuyu İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüştüğünü söylemişti.

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi çağrısı yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi çağrısı yaptı

 DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten aşı karşıtlarına tepki Açıklaması

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten aşı karşıtlarına tepki Açıklaması

 AİHM, eski Rus casus Litvinenko'nun öldürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu

AİHM, eski Rus casus Litvinenko'nun öldürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Gökhan Çıra
Spor Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İngiltere, 'Covishield' aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 19:11:31. #1.11#