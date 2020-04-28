İngiltere: Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen sendrom çocuk ölümlerine yol açtı
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İngiltere: Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen sendrom çocuk ölümlerine yol açtı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, araştırmacılara göre ülkesinde bazı çocukların, Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ve nadir görülen bir enflamatuar sendrom sonucu öldüğünü söyledi.

İngiltere: Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen sendrom çocuk ölümlerine yol açtı
28.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:21

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, araştırmacılara göre ülkesinde bazı çocukların, Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ve nadir görülen bir enflamatuar sendrom sonucu öldüğünü söyledi.

Hancock, basına yaptığı açıklamada, "Belli başlı sağlık koşulları olmayan bazı çocuklar hayatını kaybetti. Bu yeni bir hastalık ve biz bu hastalığa koronavirüs veya Covid-19 virüsünün yol açmış olabileceğini düşünüyoruz. Yüzde yüz emin değiliz. Çünkü bu hastalığı yaşayanların bir kısmının testi pozitif çıkmadı. Bunun için çok sayıda araştırma yapıyoruz ve bu durum bizim için endişe yaratıyor. Bu tür çocukların sayısı az bile olsa durum dikkat çekici." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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