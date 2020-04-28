İngiltere, Covid-19'dan ölen sağlık çalışanlarının ailelerine 60'ar bin sterlin ödeyecek Sağlık Bakanı Matt Hancock, Covid-19 ile mücadelede cephenin ön saflarında mücadele veren ve çalışmaları yüzünden hayatını kaybedenlerin ailesi için yeni yaşam sigortası programından 6a’ar bin sterlin ödeneceğini bildirdi.

İngiltere hükümeti, Covid-19'dan ölen sağlık ve sosyal yardım çalışanlarının ailelerine 60'ar bin sterlin tazminat ödeneceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, Covid-19 ile mücadelede cephenin ön saflarında mücadele veren ve çalışmaları yüzünden hayatını kaybedenlerin ailesi için yeni yaşam sigortası programından 6a'ar bin sterlin ödeneceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com