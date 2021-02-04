İngiltere, Çin resmi kanalı CGTN'nin yayın lisansını iptal etti
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İngiltere, Çin resmi kanalı CGTN'nin yayın lisansını iptal etti

04.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:47
İngiltere, Çin resmi kanalı CGTN'nin yayın lisansını iptal etti

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, ülkede İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) yayın lisansının iptal edildiğini açıkladı.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, ülkede İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) yayın lisansının iptal edildiğini açıkladı.

Ofcom tarafından yapılan soruşturmada, CGTN'nin lisansını elinde bulunduran Star Çin Medya Limited (SCML) şirketinin, CGTN'nin yayınlarında editöryal sorumluluğa sahip olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Ofcom'dan yapılan açıklamada, SCML'nin ülkede, "lisanslı hizmetler üzerinde kontrol sahibi olmaya" ilişkin yasal şartları karşılamadığı ve bu nedenle yasal bir yayın lisansı bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

CGTN'ye yasal şartları yerine getirmesi için yeterli süre verildiği kaydedilen açıklamada, "Yayıncı ve izleyicinin ifade özgürlüğü haklarını da dikkate alarak yaptığımız değerlendirme sonucunda CGTN'nin İngiltere'de yayın lisansının iptal edilmesine karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geçen yıl Hong Kong'da düzenlenen protestolara ilişkin yapılan yayınlarda tarafsızlık ve gizlilik kurallarını ihlal ettiği için CGTN'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin sürecin de devam ettiği aktarıldı.

Ofcom, geçen yıl temmuz ayında, CGTN'ye tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği ve haberlerinde baskı altında alınan itirafları yayımladığı gerekçeleriyle 3 soruşturma başlatmıştı.

CGTN'nin İngiliz gazeteci Peter Humphrey'in baskı altında alınan itiraflarını yayımlamasının İngiltere yayın yönetmeliklerinin ihlali olduğuna hükmedilmiş ve ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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