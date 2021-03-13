İngiltere, Çin'in Hong Kong'da seçim sistemini değiştirmesine tepki gösterdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Hong Kong'da seçim sisteminin değiştirilmesinin Çin-İngiliz Ortak Bildirgesi'nin ihlali anlamına geldiğini belirterek Çin'e Hong Kong'daki temel hak ve özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulundu.

Raab, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin (UHK), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki kararı kabul etmesini değerlendirdi.

Kararın Çin'in politikalarını eleştiren tüm sesleri bastırmak için "tasarlanmış bir projenin" parçası olduğuna dikkati çeken Raab, Çin'in, kararlarıyla iki ülke arasındaki ortak deklarasyonu 9 ayda 3 defa ihlal ettiğini belirtti.

Raab, "Birleşik Krallık, Hong Kong halkının arkasında durmaya devam edecek. Çin, yasal yükümlülüklerine uygun hareket etmeli ve Hong Kong'daki temel hak ve özgürlüklere saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Çinli yetkililer, Hong Kong'daki seçim sisteminin de yapılacak reformla bölgede siyasetten yargıya birçok alanda "vatansever" Hong Konglunun iş başına gelmesinin beklendiğini dile getirmişti.

Seçim sistemindeki reformun, Çin hükümetinin bölgede son 2 yılda attığı adımların en önemlisi olduğu belirtilmişti.

Bu reform, Temmuz 2020'de bölgede yürürlüğe giren ulusal güvenlik kanununa tepki gösteren muhaliflerin, seçimlerde daha güçlü şekilde öne çıkmasına karşı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar