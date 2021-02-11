İngiltere, Çin'in BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi
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İngiltere, Çin'in BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi

11.02.2021 21:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:38
İngiltere, Çin'in BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi.

Raab, yazılı açıklamasında, Çin'in yasak kararını, "medya özgürlüğünün kabul edilemez şekilde bir kısıtlaması" olarak nitelendirdi.

Çin'in dünya genelinde medya ve internet özgürlükleri üzerinde en ciddi kısıtlamaları uygulayan ülkelerden olduğunu kaydeden Raab, bu son adımın, Çin'in dünya nezdinde itibarına daha fazla zarar vermekten başka bir şeye yaramayacağını savundu.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), Uygur Türklerinin "yeniden eğitim kampları" adı verilen ve zorla tutuldukları kamplarda işkence gördükleri ve kadınlara tecavüz edildiğine dair haberlere yer veren BBC'nin yayınlarının "gazeteciliğin doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle yasaklandığını duyurmuştu.

Kararın, ayrıca İngiltere'nin, Çin'in resmi kanalı CGTN'nin "lisanslı hizmetler üzerinde kontrol sahibi olmaya ilişkin yasal şartları karşılamadığı" gerekçesiyle yayın lisansını 4 Şubat'ta iptal etmesinin ardından gelmesi de dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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