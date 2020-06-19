İngiltere Championship'te play-off tarihleri belli oldu İngiltere Championship'te play-off karşılaşmalarının tarihleri belirlendi.

İngiltere Championship'te play-off karşılaşmalarının tarihleri belirlendi.

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamada, iki maç üzerinden oynanacak yarı finallerin 26-27 ve 29-30 Temmuz, final karşılaşmasının ise 4 Ağustos'ta yapılacağı duyuruldu.

Ligi 3, 4, 5 ve 6. sırada bitiren takımların katılacağı play-off'ların finaline, Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Normal sezonun 22 Temmuz'da sona ermesinin ardından ligde ilk iki sırayı alan takımlar ile play-off finalinin galibi, İngiltere Premier Lig'e yükselecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan Championship sezonu, yarın yeniden başlayacak.

Kaynak: AA