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İngiltere Championship'te 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi

İngiltere Futbol Ligi (EFL), sekiz Championship kulübünde 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İngiltere Championship'te 10 kişide daha koronavirüs tespit edildi
30.05.2020 23:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:39

İngiltere Futbol Ligi (EFL), sekiz Championship kulübünde 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

EFL'den yapılan açıklamada, 28-29 Mayıs'ta Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 58 test yapıldığı, 8 ayrı kulüpte 10 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.

EFL daha önce 7 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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