İngiltere Championship 20 Haziran'da başlayacak İngiltere'de korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlanması planlanıyor.

İngiltere'de korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlanması planlanıyor.

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle ertelenen İngiltere Championship karşılaşmalarının kaderi belli oldu. Alınan kararlara göre, liglerin 20 Haziran'da başlayabileceği ifade edildi. Müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak ve takımlar 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Sezonun 30 Temmuz'da oynanacak play-off finaliyle tamamlanması planlanıyor.

24 takımlı oynanan ligde geride kalan 37 haftada Leeds United 71 puanla liderlik koltuğunda otururken, West Bromwich 70 puanla ikinci ve Fulham da 64 puanla üçüncü sırada bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA