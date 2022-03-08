İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng: "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı...
AA - Gökhan Kurtaran - Güncel
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İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng: "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak.
İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng: "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak."
AA / Gökhan Kurtaran - Güncel