İngiltere Büyükelçiliğinden GTB'ye ziyaret

13.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:32

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi David Machin, Türkiye ve ülkesi arasındaki ticari ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Amacımız AB ile bir anlaşma ile ayrılmak ve buna paralel olarak mevcut yakın ticari ilişkilerimizi serbest ticaret anlaşması ile pekiştirmek." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, Ticaret Ataşesi David Machin, Brexit Politika Yetkilisi Richard Cox ve Brexit Politika ve Program Yetkilisi Seyfi Özmay, GTB'yi ziyaret etti.

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi ve yatırım fırsatlarının ele alındığı ziyarette, Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticari ilişkiler değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında son 10 yılda ticaret hacminin önemli bir ivme yakaladığını ifade etti.

Akıncı, gelişen ticaret hacminin İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrası da artarak devam etmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Gaziantep ekonomisi ve GTB'nin projeleri hakkında da bilgi veren Akıncı, Gaziantep'in Türkiye'nin ihracatta lokomotif şehirlerinin başında geldiğini belirtti.

Gaziantep'in 2018 yılında toplam 6 milyar 939 milyon dolar ihracatla, yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını vurgulayan Akıncı, kentten 2019 yılının ilk 6 aylık diliminde ise 3 milyar 610 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da Gaziantep'in tarıma dayalı sanayide Türkiye'nin başkenti konumunda olduğunu kaydetti.

GTB üyeleri arasında İngiltere'ye ihracat yapan çok sayıda firma olduğuna dikkati çeken Tiryakoğlu, Brexit sonrası ticari ilişkilerde bir kesinti olmadan ticaret hacminin kararlılıkla artmasını beklediklerini belirtti.

İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary de Türkiye ve Gaziantep'in İngiltere için önemli bir ticari partner olduğuna işaret etti.

İngiltere'nin AB ile anlaşmalı ayrılma görüşmelerinin sürdüğünü ve ülkeye ihracat yapan sektör temsilcilerini süreç hakkında bilgilendirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Creary, "Gaziantep, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz bölge ziyaretlerimizden üçüncüsü oldu. Gaziantep özellikle ticaret konusunda çok önemli bir şehir. Burada beklentileri öğrenmek bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Ticari ilişkileri serbest ticaret anlaşması ile pekiştirmek istiyoruz"

İngiltere Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Machin ise Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacminin 2018 yılı itibarıyla yaklaşık 17 milyar pound seviyesine ulaştığını ifade etti. Karşılıklı ticarette Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye 6 milyar poundluk ihracat yaptığını vurgulayan Machin, bunun karşılığında Türkiye'nin ihracatının ise 10,9 milyar pound olduğunu belirtti.

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu anlatan David Machin, "Amacımız AB ile bir anlaşma ile ayrılmak ve buna paralel olarak mevcut yakın ticari ilişkilerimizi serbest ticaret anlaşması ile pekiştirmek. Birleşik Krallık, Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA