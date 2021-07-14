İngiltere, Bulgaristan ve Hong Kong'u karantina uygulanmayacak ülkeler listesine aldı
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İngiltere, Bulgaristan ve Hong Kong'u karantina uygulanmayacak ülkeler listesine aldı

İngiltere, Bulgaristan ve Hong Kong'u karantina uygulanmayacak ülkeler listesine aldı
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere, ülkeye geri dönüşlerde karantina kuralının olmadığı "yeşil ülkeler listesine" Bulgaristan ve Hong Kong'u aldı.

İngiltere, ülkeye geri dönüşlerde karantina kuralının olmadığı "yeşil ülkeler listesine" Bulgaristan ve Hong Kong'u aldı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturdukları ve "trafik ışığı sistemi" adını verdikleri seyahat listesinde güncelleme yapıldığını belirtti.

Buna göre, Bulgaristan ve Hong Kong "yeşil" listeye eklendi. Bu ülkelerden 19 Temmuz'dan itibaren İngiltere'ye gelecek yolculara zorunlu karantina uygulanmayacak.

İspanya'ya bağlı Balear Adaları ve İngiliz Virgin Adaları "yeşil" listeden çıkarılarak "sarı" listeye dahil edildi. Buralardan gelen yolcuların ise evlerinde ya da belirttikleri adreslerde 10 gün karantinaya girmesi gerekecek.

Öte yandan "sarı" listedeki ülkelerden gelen yolculardan 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıranlara karantina zorunluluğu olmayacak.

İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan, "sarı" listede yer alırken; Türkiye "kırmızı" listede bulunuyor.

"Kırmızı" listedeki ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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