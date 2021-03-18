İngiltere Bugünü "Mars Günü" İlan Etti

Bugün 18 Mart... Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü... Bugün, Dünya uzay çalışmaları açısından da önem taşıyan bir gün olarak ilan edildi.

Bugün 18 Mart... Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü... Bugün, Dünya uzay çalışmaları açısından da önem taşıyan bir gün olarak ilan edildi.

İlan eden İngiltere... Birleşik Krallık'a göre, bu perşembe "Mars Günü..."

Mars Günü, ESERO-UK (Birleşik Krallık Uzay Eğitim Dairesi), STEM ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı tarafından ortaklaşa pandemi nedeniyle sanal etkinlikle kutlandı.

Okulda derslere biraz ara verip internet üzerinden katılacağımız aktivitelerin listesini ve hangi yaş grubuna uygun olduğunu merak edenler için .

ASTRONOT SOHBETİ

4 yaş ve üzeri çocuklar için 'Robokids', 11 yaş ve üzeri çocuklar için 'Güneş Sistemi ve Ötesi', 15 yaş ve üzeri gençler için 'Mars'ta Geleceğimiz' gibi başlıklar oldukça heyecan verici. Yetişkinler için de ilgi çekici konular ve konuşmacılar var.

Günün sürprizi İngiliz astronot Tim Peake ve Dallas Campbell'in online sohbetleri oldu. Ücretsiz etkinlik daha birçok yıldızı ağırlıyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye