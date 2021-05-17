İngiltere bu aşkı konuşuyor

Geçtiğimiz aylarda model sevgilisi Ruby Mae tarafından terk edilen Dele Alli, Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile yeni bir aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz Şubat ayında model sevgilisi Ruby Mae ile 5 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra bir süredir yalnız olan 25 yaşındaki futbolcu, Mario Guardiola ile yeni bir aşka yelken açtı.

İkili, Londra'da bir mekanın teras katında samimi şekilde objektiflere yakalandı.

Dele Alli ile görüntülerinin basına sızmasının ardından Mario Guardiola'nın yakın çevresine yalnızca arkadaş olduklarını söylediği kaydedildi. Futbolcu cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

İkiliyle aynı mekanda eğlenen bir müşteri, İngiliz basınına o anları anlattı. İsmi açıklanmayan müşteri, Dele Alli ve Mario Guardiola'nın kimseyi umursamadan samimi şekilde vakit geçirdiğini ve saatlerce sohbet ettiklerini anlattı.

Yaşananları aktaran gizemli müşteri, "İnsanların onları görmesini hiç umursamadılar. Mekana eğlenmek için gelen yüzlerce insan onlara bakıyordu. Bütün masalar rezerve edilmiş ve hepsi dolmuştu. Dele Alli ve Mario Guardiola'nın yanından geçenler gözlerini bile kırpamadılar. Sanki balayında gibiydiler..." şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin