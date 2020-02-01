İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi
İngiltere'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki diplomatik misyonu, cumartesi günü binasının girişinde "Avrupa Birliği İngiltere Temsilciliği" yazan levhayı sökerek yerine "Avrupa Birliği İngiltere Misyonu" yazan yenisini astı.
01.02.2020 20:33 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:33
İngiltere'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki diplomatik misyonu, cumartesi günü binasının girişinde "Avrupa Birliği İngiltere Temsilciliği" yazan levhayı sökerek yerine "Avrupa Birliği İngiltere Misyonu" yazan yenisini astı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com