İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi
Haberler » Dünya » İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi - Haberler

İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi

İngiltere'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki diplomatik misyonu, cumartesi günü binasının girişinde "Avrupa Birliği İngiltere Temsilciliği" yazan levhayı sökerek yerine "Avrupa Birliği İngiltere Misyonu" yazan yenisini astı.

01.02.2020 20:33 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:33

'nin 'nın başkenti 'deki diplomatik misyonu, cumartesi günü binasının girişinde "Avrupa Birliği İngiltere Temsilciliği" yazan levhayı sökerek yerine "Avrupa Birliği İngiltere Misyonu" yazan yenisini astı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler