İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi
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İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi

İngiltere'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki diplomatik misyonu, cumartesi günü binasının girişinde "Avrupa Birliği İngiltere Temsilciliği" yazan levhayı sökerek yerine "Avrupa Birliği İngiltere Misyonu" yazan yenisini astı.

01.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:22
İngiltere, Brüksel'de 'AB İngiltere Temsilciliği' levhasını değiştirdi

'nin Belçika'nın başkenti 'deki diplomatik misyonu, cumartesi günü binasının girişinde " İngiltere Temsilciliği" yazan levhayı sökerek yerine "Avrupa Birliği İngiltere Misyonu" yazan yenisini astı.


İngiltere, Avrupa Birliği (AB) dışındaki belirsiz geleceğine cumartesi günü adım attı. Bir ilki gerçekleştirerek Avrupa Birliği'nden ayrılan Krallık, birliğe kutlamalar ve gözyaşları eşliğinde veda etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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