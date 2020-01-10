İngiltere Brexit sonrası Erasmus öğrenci programına veda mı ediyor?

10.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:51

İngiltere'nin Brexit sonrası Erasmus Öğrenci Değişim Programı'nda kalması Avam Kamarası'nda yapılan son oturum sonrası tehlikeye girdi. Çarşamba akşamı yapılan oylamada, Geri Çekilme Anlaşması'na Erasmus+ programının devamının müzakeresine dair bir ibare eklenip eklenmeyeceğine karar verildi. Muhafazakar Parti ve Demokratik Birlik Partisi milletvekillerinin 254'e 344 ile üstün geldiği oylama programın aleyhine sonuçlandı.



Bu sonucuna göre hükümetin, Brexit sonrası Erasmus+ programında kalmak için Avrupa Birliği ile müzakere konusunda hiçbir yasal zorunluluğu olmayacak. Euronews.com'da Görüntüle