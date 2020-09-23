İngiltere Boks Milli Takımı Çankırı'daki kampı tamamladı
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İngiltere Boks Milli Takımı Çankırı'daki kampı tamamladı

23.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:11
İngiltere Boks Milli Takımı Çankırı'daki kampı tamamladı

Türkiye ile birlikte 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kampa giren İngiltere Boks Milli Takımı, bugünkü son antrenmanının ardından İngiltere'ye dönecek.

Türkiye ile birlikte 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kampa giren İngiltere Boks Milli Takımı, bugünkü son antrenmanının ardından İngiltere'ye dönecek.

Olimpiyat Oyunları öncesi 16 Eylül'de Türkiye ile birlikte Çankırı'da kampa giren İngiltere Boks Milli Takımı, kamp çalışmalarını bu akşam tamamlayarak, İngiltere'ye dönecek. Çankırı Orhan Saka Kapalı Spor Salonu'ndaki antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Boks Milli Takım Başantrenörü Seyfullah Dumlupınar, İngiltere milli takımı ile birlikte kamp yapmanın faydalı olduğunu söyledi. Dumlupınar, sporcuların durumundan memnun olduğunu ifade ederek, "İngilizler bugün kampı sonlandırdı. 2 defa maç yaptık onlarla. Genel olarak takımımızın performans durumu bizi memnun etti, eksiklerimizin farkına vardık. Rakibimizle iyi bir analiz yaptık. İngilizlerde, bizlerde güçlü takımız. Olimpiyatlarda oynayacak olan oyuncularımızın performansı bizleri çok memnun etti. Umutlandık. İleriye daha umutlu bakıyoruz. İlerleyen kamplarda yapacağımız ikili müsabakalar ve ikili kamplarla sporcularımızın performanslarını daha ileri taşıyacağız. Bu da ileride bize kota demek. Madalyalar almayı düşünüyoruz. İnşallah ilk önce olimpiyatlara kota almak, sonra madalya diyoruz" dedi.

İngiltere Boks Milli Takım Başantrenörü Lee Pullen de Çankırı'da Türk Milli takımı ile birlikte kamp yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Gelmemizin sebebi Türk takımının çok kuvvetli ve formda oluşudur. Gayet hızlı olduklarını bildiğimiz için buraya gelmek istedik. Buraya ilk defa geliyorum ama Türkiye'ye sık sık geldim. Ev sahipliği gayet güzeldi. Çok güzel vakit geçirdik. Şampiyonalarda Türk sporcularla karşılaşmak istemem, inşallah çekilişte karşı tarafta oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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