İngiltere, BM'yi Toplantıya Çağırdı

İngiltere, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün Ajan Skripal ve kızını zehirleyen maddeyle ilgili raporunu açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler'i (BM) toplantıya çağırdı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın sinir gazıyla zehirlendiği iddiasını doğrulayan bir rapor yayınladı. İngiltere, OPCW raporunun yayınlanmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) raporun değerlendirilmesi için bir toplantı talep etti. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, OPCW uzmanlarının İngiltere'nin analizine açık bir şekilde katıldığını belirterek, "Bu yüksek saflıkta bir sinir gazı" dedi. Pierce, gelecek hafta yapılması planlanan toplantının konseyi bilgilendirme amaçlı olduğunu ifade ederek, toplantıda herhangi bir karar alınmayacağını sözlerine ekledi.

İngiltere ve birçok ülke, Rusya'yı eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia'nın sinir gazı ile zehirlendiği 4 Mart'taki saldırı nedeniyle suçluyor. Zehirli kimyasala ilişkin İngiltere tarafından elde edilen bulguları doğrulayan OPCW raporunda, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya saldırıda kullanılan kimyasal maddenin yüksek saflığa sahip olduğu açıklandı.

Rusya rapor sonuçlarını reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, Rusya'nın OPCW raporunu kabul etmediğini ifade ederek, olay yerinden numunelerin hangi şartlarda alındığına dair herhangi bir bilgi olmadığını söyledi. - LONDRA