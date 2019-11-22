İngiltere, BM kararına rağmen Chagos adalarındaki sömürge yönetimini sürdürmekte kararlı

22.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:12

İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) kararına rağmen, Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Takımadaları'ndaki sömürgeci yönetimine son vermeyi reddetti.

BM'nin İngiltere'nin Chagos Takımadaları'nı Morityus'a geri vermesi için tanıdığı süre bugün doldu. Ancak buna rağmen Londra hükümeti, sömürgeci yönetimine son vermeyeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İngiltere, 1814'ten beri sürekli İngiliz egemenliği altında olan İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi (İHOB) konusundaki egemenliğimizden hiç şüphe duymuyor. Morityus'un hiçbir zaman, İHOB üzerinde egemenliği olmadı ve İngiltere (Morityus'un) iddiasını tanımıyor." ifadelerine yer verildi.

"Utanç verici bir şekilde"

Buna karşın ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, adaların devrinin reddedilmesinin BM Genel Kurulu ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırı olduğunu vurgulayarak, "Bu Muhafazakar Parti Hükümeti, utanç verici bir şekilde uluslararası hukukun üstünde olduğunu düşünüyor. Bir İşçi Partisi Hükümeti, sömürge yönetimine son verecek." açıklamasını yaptı.

İngiltere'nin sömürge yönetimi

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden Morityus Cumhuriyeti, 1598'de Hollanda, 1715'te Fransa sömürgesi oldu. Morityus 1814'teki Paris Anlaşması'yla İngiltere hakimiyetine girdi.

Yaklaşık 150 yıl bu adaları sömüren İngiltere, BM baskısıyla 1968'de Morityus'a bağımsızlığını vermeden 3 yıl önce, Chagos Takımadaları'nı ülkeden ayırarak elinde tuttu.

Chagos'un yanı sıra Aldabra, Farquhar ve Desroche adalarını da Şeyseller'den ayıran İngiltere, söz konusu adaları 1965'te İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi'nin parçası ilan etti.

Şeyseller'den ayırdığı adaları daha sonra geri vermek zorunda kalsa da İngiltere, toplam 2 bin 300 adacığın bulunduğu İHOB ile Hint alt kıtasının güneyinde varlığını sürdürdü.

İngiltere, İHOB içerisindeki Chagos Takımadaları'nın en büyüğü olan mercan ada Diego Garcia'yı 1966'da müttefiki ABD'ye 50 yıllığına kiraladı.

Uluslararası Adalet Divanı, İngiltere'nin Chagos Takımadaları üzerindeki egemenliğinin yasa dışı olduğuna hükmederken, BM Genel Kurulu da 6'ya karşı 116 oyla, İngiliz hükümetinin adaları geri vermesi yönünde karar almıştı.

Kaynak: AA