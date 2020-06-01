İngiltere Basketbol Ligi iptal edildi
İngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
01.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:35
İngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
BBL'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin oy birliği ile bu sezonu şampiyon ilan edilmeden iptal edilmesini karalaştırdığı duyuruldu.
2020-2021 sezonu ile devam edilecek ligin formatında değişiklik olmayacağı belirtildi.
Kaynak: AA