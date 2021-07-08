İngiltere Başkanı Johnson: "Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğu geri çekildi"
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İngiltere Başkanı Johnson: "Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğu geri çekildi"

İngiltere Başkanı Johnson: 'Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğu geri çekildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğunun geri çekildiği belirterek, "NATO'nun Afganistan'daki misyonunda görevli İngiliz birlikleri şimdi evlerine dönüyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki İngiliz askerlerinin çoğunun geri çekildiği belirterek, "NATO'nun Afganistan'daki misyonunda görevli İngiliz birlikleri şimdi evlerine dönüyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme süreci devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada ülkesinin Afganistan'dan çekilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Başbakan Johnson, "NATO'nun Afganistan'daki misyonunda görevli İngiliz birlikleri şimdi evlerine dönüyor" ifadelerini kullandı. Johnson, "Personelimizin çoğunun çoktan ayrıldığını söyleyebilsem de bariz nedenlerden dolayı ayrılış takvimimizi açıklamayacağım" dedi. Afganistan'ın karşı karşıya olduğu zorlukları hafife almadığını ve İngiliz hükümetinin kalkınma yardımı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Johnson, "Umarım hiç kimse, güçlerimizin geri çekilmesinin bir şekilde İngiltere'nin Afganistan'a olan bağlılığının sona ermesi anlamına geldiği gibi yanlış bir sonuca varmaz" dedi. "Kimse son 20 yılın kazanımlarından şüphe etmemelidir" diyen Johnson, "Ancak bugünün sert gerçeğinden de kaçamayız" şeklinde konuştu. Johnson, Afganistan'daki şu anki durumun, ülkenin "küresel terörizmin merkez üssü" olduğu 20 yıl öncesine kıyasla "çok farklı" olduğunu söyledi. Johnson, "Biz ve NATO müttefiklerimiz, güçlerimizi zaten geri çekecektik. Tek soru, ne zaman olacağıydı. Geri çekilmek için asla mükemmel bir zaman yoktu" dedi.

İngiliz kuvvetleri, ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarının ardından 2001 yılında Afganistan'a konuşlandırılmıştı. İngilizler 2014 yılına kadar operasyonlarda önemli rol oynarken, toplam 457 İngiliz askeri Afganistan'da hayatını kaybetmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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