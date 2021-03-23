İngiltere basını: Üçüncü dalga korkusuyla yurtdışı seyahat kısıtlamaları Temmuz'a kadar uzatılacak
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BBC

İngiltere basını: Üçüncü dalga korkusuyla yurtdışı seyahat kısıtlamaları Temmuz'a kadar uzatılacak

23.03.2021 06:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 06:32
İngiltere basını: Üçüncü dalga korkusuyla yurtdışı seyahat kısıtlamaları Temmuz'a kadar uzatılacak

İngiltere basını, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının Haziran ayının sonuna kadar uzatılacağını ve kurallara aykırı şekilde ülkeden ayrılmak isteyenlere 5 bin sterlin para cezası uygulanacağını bildirdi.

İngiltere basını, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan yurtdışı seyahat kısıtlamalarının Haziran ayının sonuna kadar uzatılacağını ve kurallara aykırı şekilde ülkeden ayrılmak isteyenlere 5 bin sterlin para cezası uygulanacağını bildirdi.

Basında yer alan haberlerde, hükümetin, kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yol haritası kapsamında önümüzdeki aylarda uygulanacak olan kurallarla ilgili yasa tasarısını hazırladığı belirtildi. Perşembe günü Parlamento'da oylanacak olan tasarının 29 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyır.

Bu düzenleme kapsamında da yurtdışına seyahat kısıtlamasının 30 Haziran'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

İngiltere, ülke dışına seyahatlere ancak "makul gerekçeler" için izin veriyor. Bunlar arasında iş seyahati, eğitim, sağlık nedenleri ve acil durum gibi gerekçeler yer alıyor. Turistik amaçlı seyahatler ise yasak.

İngiltere hükümetinin oluşturduğu çalışma grubu, 12 Nisan'da yurtdışı seyahatlere izin verilmesiyle ilgili raporunu sunacak. Hükümet daha önce, seyahat kısıtlamalarını kaldırsa bile bunun en erken 17 Mayıs'ta başlayacağını açıklamıştı.

The Times gazetesine konuşan bir hükümet kaynağı, insanların 17 Mayıs'tan önce seyahat etmelerini engellemek için kısıtlamaların süresinin uzatıldığını söyledi.

Kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu düzenleme, hükümetin çalışma grubunun 12 Nisan'da sunacağı değerlendirmeyle etkileşim içerisinde olacak" dedi.

Başbakan Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, Avrupa'da son dönemde vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, üçüncü dalganın İngiltere'nin "kıyılarına vuracağını" söyledi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelişlerin yasaklanabileceğini belirtti.

Yetkililer, bir süredir yaz tatili için rezervasyon ve planlama yapmak için acele edilmemesi gerektiği uyarısı yapıyordu.

BBC
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