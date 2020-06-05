İngiltere basını: Türkiye ile 'seyahat koridoru' görüşmeleri sürüyor, uçuşlar 15 Temmuz'da...
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İngiltere basını: Türkiye ile 'seyahat koridoru' görüşmeleri sürüyor, uçuşlar 15 Temmuz'da...

İngiliz basını, Boris Johnson hükümetinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir dizi ülke ile seyahat koridorlarının oluşturulması için görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

05.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:45

İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson hükümetinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir dizi ülke ile seyahat koridorlarının oluşturulması için görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

İngiltere hükümetinin koronavirüs salgını nedeniyle aldığı önlemler kapsamında, ülkeye gelen herkesin 14 gün boyunca evde kendini karantinaya alması öngörülüyor. Kişilerin kendilerini karantinada tutup tutmadıkları yapılacak ziyaretlerle denetlenecek ve uyulmadığının tespiti halinde de 1000 sterline kadar ceza kesilebilecek.

Ancak İngiltere'nin seyahat koridoru için anlaşma sağladığı ülkelerden gelenler karantina şartından muaf tutulacak.

Financial Times gazetesi, İngiltere ile Türkiye'nin seyahat koridoru oluşturma konusunda görüştüklerini ve anlaşmanın yakın olduğunu bildirdi.

Habere göre, iki ülke karşılıklı uçuşların başlaması için 15 Temmuz tarihi üzerinde görüş birliğine vardı ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Gazeteye konuşan Türk hükümetinden bir yetkili, "İki ülke, yakın temas halinde. İngiltere bizim için çok önemli bir ülke" dedi. Aynı yetkili, nihai kararın İngiltere'de salgının yayılma hızına ve yeni vakalardaki artışa bağlı olacağını da vurguladı.

İngiltere'de şu ana kadar tespit edilen toplam koronavirüs vakası 283 binin üzerinde. İngiltere, 40 bine yaklaşan toplam can kaybıyla dünyada ABD'den sonra en fazla ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

2019 yılında İngiltere'den Türkiye'ye 2,9 milyon ziyaretçi gitti.

Bakan Karaismailoğlu: 92 ülkeyle işbirliği sürüyor

Daily Mail gazetesi de, İngiliz hükümetinin seyahat koridorları oluşturmak için yaz aylarında tatil için tercih edilen ülkelere öncelik verdiğini bildirdi.

Gazete, hükümetin elindeki listede 45 öncelikli ülke bulunduğunu ve bunların arasında Türkiye'nin de bulunduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, dış hat uçuşların başlaması için 92 ülkeyle işbirliğinin sürdüğünü açıklamıştı.

Karaismailoğlu, bazı ülkelerle anlaşmaya varıldığını söylemiş ancak bu ülkeler arasında İngiltere'yi saymamıştı. Bakan'ın 25 Haziran'a kadar karşılıklı uçuşların başlatılacağını açıkladığı ülkeler arasında da İngiltere yer almamıştı.


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Seyahat koridoru nedir?

İngiltere hükümeti, koronavirüs salgınını yavaşlatmak için aldığı önlemler kapsamında ülkeye giriş yapan herkesin 14 gün boyunca sınır kapısında beyan edeceği adreste kendini karantinada tutmasını zorunlu hale getiriyor.

Bu kapsamda, ülkeye gelenlerin sınırdan girişleri sırasında doldurulacak form ile 14 günlük karantinayı geçirecekleri adresleri beyan etmeleri öngörülüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vakalarının hafiflediği bir dönemde ülke dışından gelenlerle yeni bir salgın dalgasını önlemek istediklerini söylemişti.

Johnson, bu hafta içinde düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında, "Londra'ya ya da İngiltere'ye döndüğünüzde kendinizi karantinaya almanız gerekiyor. Uzun zamandır sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi kalıyoruz, bunun zor bir durum olduğunu biliyorum ancak bu virüsü mutlaka mağlup etmeliyiz" dedi.

Ülkeye giren kişilerin verdikleri adreste bulunmamaları durumunda 1000 sterline kadar ceza kesilebilecek.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, halen mecbur kalınmadıkça ülke dışına seyahat edilmemesini öneriyor.


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İngiltere basını: Türkiye ile 'seyahat koridoru' görüşmeleri sürüyor, uçuşlar 15 Temmuz'da...
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