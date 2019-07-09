İngiltere Basın Özgürlüğü Konferansı'na Rusları kabul etmedi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Basın Özgürlüğü Konferansı'na katılmak için başvuruda bulunan iki Rus medya kuruluşuna akreditasyon vermedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, başkent Londra'da düzenlenecek olan Uluslararası Basın Özgürlüğü Konferansı'na katılacak iki Rus medya kuruluşunun başvurularını reddetti. Rusya Londra Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığına sitem ederek, "basın özgürlüğü" adı altında ikiyüzlülük yapıldığını söyledi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Uygun görülmeyen sesleri yasaklarken ve alternatif medyaya iftira atarken basın özgürlüğünü savunmak, bir ikiyüzlülüğü gerektirir" dendi. - LONDRA

Kaynak: İHA