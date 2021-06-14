İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi...
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İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi...

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret ve savunma da dahil olmak üzere farklı alanlarda...

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret ve savunma da dahil olmak üzere farklı alanlarda derinleştirilmesi konusunda anlaştığı duyuruldu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi... - Haberler
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