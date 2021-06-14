İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda...
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İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda...

İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda...
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda... - Haberler
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