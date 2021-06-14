İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda...
İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştı.
İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen