İngiltere Başbakanı!na Yoğun İstifa Baskısı
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Karantina zamanında İngiltere Başbakanlık ofisinde çalışanlara, partiler verildiği ortaya çıkınca Downing Sokağı soruşturma konusu olmuştu.
Karantina zamanında İngiltere Başbakanlık ofisinde çalışanlara, partiler verildiği ortaya çıkınca Downing Sokağı soruşturma konusu olmuştu. Soruşturma raporu kısmen yayınlandı. Raporda "Başbakanlık'ta ciddi hatalar yapılmış" ve "Yapılanların haklı bir dayanağı yok" ifadeleri dikkat çekti.
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