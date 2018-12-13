İngiltere Başbakanı May, Parti İçi Güven Oylamasını Kazandı
İngiltere Başbakanı Theresa May, parti içi güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazandı. May bu sonuçla, başbakanlığa ve Muhafazakar Parti liderliğine devam etmeyi garantiledi.
İngiltere Başbakan Theresa May, Muhafazakar Parti içerisinde yapılan 'güvensizlik oylamasını' kazandı. 317 Muhafazakar vekilden 117'sinin May aleyhine oy kullandığı belirtildi. 200 vekil ise May'e güvenoyu verdi.
MAY, BAŞBAKANLIĞA DEVAM ETMEYİ GARANTİLEDİ
Bu sonuçla birlikte May, başbakanlığa ve Muhafazakar Parti liderliğine devam etmeyi garantiledi. May, hakkında 1 yıl süreyle güvensizlik oylaması yapılamayacak.
2022 SEÇİMLERİNDE PARTİDEN ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Theresa May, güvensizlik oylamasının yapıldığı oturumda partililere 2022 genel seçimlerinde partiye liderlik etmeyeceğini söylemişti. Muhafazakar Parti içerisinde May liderliğinden memnun olmayan 48 isim, Brexit oylamasının ertelenmesinin ardından 'güvensizlik oylaması' sürecini başlatmıştı.