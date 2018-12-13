İngiltere Başbakanı May: Genel Seçimde Partimin Başında Olmayacağım

İngiltere Başbakanı Theresa May bir sonraki genel seçimde Muhafazakar Parti'nin başında olmayacağını söyledi.

Yarın başlayacak ve 2 gün sürecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi için Brüksel'e giden May, partisinin "seçime başka bir liderle katılmasını" tercih ettiğini belirtti.

May'in Çarşamba günü Muhafazakar Parti Meclis Grubu'nda liderliği için yapılan güven oylaması öncesi vekillere bu yönde söz verdiği bildirilmişti.

İngiltere Başbakanı AB Zirvesi öncesi yaptığı açıklama ile bu haberleri doğrulamış oldu.

May, oylamayı 117'ye karşı 200 oyla kazanmıştı.

Muhafazakar Parti'nin kuralları gereği 1 yıl boyunca partide May için benzer bir güven oylaması yapılamayacak.

İngiltere'de bir sonraki genel seçim ise mevcut şartlarda 2022'de yapılacak.

"Brexit'i gerçekleştireceğiz"

May güvenlik oylamasını kaybetseydi istifasını sunmak zorunda kalacaktı.

Çarşamba günü oylama sonucunun açıklanmasının ardından Başbakanlık ofisinin bulunduğu 10 Downing Street önünde açıklama yapan May, "Hedefimiz insanların istediği Brexit'i gereçekleştirmek ve ülkeyi yeniden bir araya getirmek" demişti.

Ancak güvensizlik oylaması çağrısının başını çeken Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, kendi milletvekillerinin 3'te 1'inin desteğini kaybetmenin, "başbakan için korkunç bir sonuç" olduğunu söyleyerek, May'e istifa çağrısı yaptı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de, oylamanın "hiçbir şeyi değiştirmediğini" söyledi.