İngiltere Başbakanı May, Epp Başkanı Weber ile Görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Parlamentosundaki (AP) Hristiyan Demokratlar Grubu (EPP) Başkanı Manfred Weber ile bir araya geldi.



Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamada, May ile Weber arasındaki görüşmede, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından (Brexit) sorumlu Devlet Bakanı David Davis'in de hazır bulunduğu bildirildi.



Açıklamaya göre, May görüşmede, İngiltere'nin Brexit'in ardından AB ile kurmayı istediği ilişkiyle ilgili vizyonunu anlatırken, bunun, herhangi bir mevcut modelin taklidi değil yeni ve biricik bir model olacağını vurguladı.



May, İngiltere ile AB'nin yakın ortaklar olarak kalmasına verdiği önemi dile getirerek ülkesinin Avrupa'nın güvenliğine "koşulsuz bağlılığının" da altını çizdi.



AB ile İngiltere vatandaşlarının haklarının karşılıklı olarak korunmasını da ele alan May ile Weber, bu konunun birinci öncelik niteliği taşıdığı üzerinde görüş birliğine vardı. May, AB ile yapılacak uluslararası anlaşmayla desteklenecek vatandaş haklarının İngiliz iç hukukuna aktarılacağı sözünü yineledi.



Weber'in istediği üzerine İngiltere'nin Brexit sonrası için öngördüğü geçiş döneminin de ele alındığı görüşmede, Brexit Bakanı Davis taraflar arasında sert bir kopuştan kaçınmanın önemine ilişkin görüşlerini dile getirdi.



Kuzey İrlanda meselesinin de gündeme geldiği görüşmede, Weber bölgede barış ve istikrarın yanı sıra "ortak pazar"ın bütünlüğünün korunmasının da kendisi için öncelik teşkil ettiğini söyledi.



Davis de Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin uzun yıllardır farklı vergi rejimleriyle "açık sınırı" bağdaştırmayı başardığını vurguladı.



Brexit süreci



İngiltere ile AB arasında haziran ayında başlayan Brexit müzakereleri, ülkenin AB'ye mali taahhütleri çerçevesinde ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konularında sürdürülüyor.



AB tarafı, İngiltere'nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşuyor. Bu miktarın 20-100 milyar avro arasında olduğu belirtiliyor. Taraflar, net bir rakam üzerinde uzlaşma sağlayamıyor.



Brexit sonrasında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın AB ile tek kara bağlantısı olarak kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer konuyu oluşturuyor.



Brexit kararı, İngiltere'de yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB'de bulunan 1 milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda da belirsizlik ortaya çıkarıyor.



AB liderleri, devam eden müzakerelerde yeterli ilerleme sağlanmadan İngiltere'yle gelecekteki ticari ilişkileri ve geçiş süreçlerini görüşmeyi başlatmıyor.



Theresa May ve David Davis, AB ile kurumsal görüşmelerin yanı sıra üye ülkelerin liderleri ve siyasi etkiye sahip çevreleriyle de bire bir görüşmeler yürüterek müzakerelerdeki tıkanıkları aşmaya çalışıyor.



İngiltere geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.