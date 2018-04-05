İngiltere Başbakanı May'den Sisi'ye Tebrik Telefonu

İngiltere Başbakanı Theresa May'in yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah es-Sisi'yle telefonda görüşerek, görevinde başarılar dilediği bildirildi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamada, May'in Sisi ile telefonda görüştüğü belirtildi.

"May, demokratik geçiş yolunda Mısır'ın ilerletilmesi şansını elde etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Sisi'yi kutladı." denilen açıklamada, İngiliz liderin Sisi ile yakın bir çalışma yürütmek için sabırsızlandığını söylediği aktarıldı.

Açıklamada, May'in görüşmede Mısır'ın istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir ülke olarak başarılı olmasını istediğini ifade ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İkili, Mısır'ın ekonomi ve eğitim alanlarındaki reformlarını daha da geliştirmek üzere iki ülkenin birlikte çalışmaya devam edebileceklerini ve terörle mücadele çabalarını nasıl destekleyebileceklerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Sisi, İngiltere'nin bu alanlardaki tecrübesi ve uzmanlığı ile Mısır'a getireceği olası faydalarına dikkati çekti. İkili, tüm alanlardaki ikili ilişkiyi geliştirmeyi dört gözle bekliyor."

23 milyon seçmenin sandık başına gittiği Mısır seçiminde, Sisi oyların yüzde 92'sini alarak ikinci dönem Mısır Cumhurbaşkanı olmuştu.