İngiltere Başbakanı May, Brexit'ten Vazgeçmiyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit krizi sebebi ile yaşanan istifalardan sonra açıklamada bulundu. May, "Başlattığım bu rotanın ülkemiz ve halkımız için en doğru şey olduğuna tüm varlığımla inanıyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, kabine toplantısında Brexit anlaşma taslağına destek vermesinin ardından bazı bakanların istifa etmesi üzerine basına açıklamalarda bulundu. May, Brexit'i savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Başlattığım bu rotanın ülkemiz ve halkımız için en doğru şey olduğuna tüm varlığımla inanıyorum" dedi.

Bakanların istifa kararını da değerlendiren May, "Onlar da tıpkı benim gibi doğru olduklarına inandıkları şeyi yaptılar. Öte yandan hükümeti bırakma yolunu seçtikleri için üzgünüm ve onlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dün akşam yapılan kabine toplantısından Brexit'e destek karının çıkması üzerine bugün Brexit Bakanı Dominic Raab ve İş ve Emeklilik Bakanı Esther McVey istifa ettiklerini duyurmuştu. - LONDRA